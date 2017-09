La fotografía de Fernando Solabarrieta que sorprendió a los fanáticos de "El Padrino"

EL PADRINO en Sicilia. El Bar Vitelli donde Michael Corleone conoce a Apolonia, La otra foto es la iglesia donde se casan en Savoca. Luego la más famosa iglesia de la parte II y III, en Forza de Agró. Después el pueblo donde no se filmó nada y por último el teatro de Palermo, donde asesinan a Mary, la hija de Michael Corleone. Con cariño para los fanáticos de la película.

