Hace algunos días Julia Fernández apareció en una fotografía en la clínica donde está internada por una fractura de clavícula y algunas quemaduras en rodilla y mano, producto del violento accidente sufrido hace una semana junto a su pololo Ignacio Lastra.

La imagen llamó la atención porque en ella se le ve con una bata de la clínica, cabestrillo y algunas vendas, aunque bastante sonriente.

Tras recibir varias críticas por aparecer tan ‘feliz’, mientras Lastra se encuentra con el 90% de su cuerpo quemado, en estado delicado y con riesgo vital, la brasileña decidió explicar lo sucedido en redes sociales.

Así, Julia comenzó diciendo lo siguiente: “Si la neumonía está en mi pulmón izquierdo y me hace sentir el sabor de la sangre diariamente en mi boca. Si el hueso de mi clavícula que ya hace una semana que no se opera parece que va a romper mi piel. Si mis rodillas están quemadas. Si mi mano está con la carne expuesta. Sí chicos, yo sonreí para una foto“.

Luego agregó que ella sonríe a cada doctor y doctora que entra. “Despierto sonriendo a mi madre porque siento motivos para sonreír y sé que ‘Nacho’ me quiere ver fuerte y feliz para él. Sonreí con la primera vez que caminé, sonreí con la oportunidad de vida que Dios me regalo a mí y a Nacho. Sonreí por cada buena noticia respecto de Nacho, por más simple que sea. ‘Una gota de agua llena el océano’. Una buena noticia, es una buena noticia”.

Además contó que también sonríe en todas las fotos y videos que le hace llegar diariamente a Ignacio y que también le envía “relatos de todas las cosas lindas que yo puedo ver en el día, como el color de los pájaros que vuelan por mi ventana. Como el color del cielo y las cosas lindas que cada persona habla de él. Sonreí porque no estoy sola en mis oraciones. Sonreí porque la vida sonrió para mí y para él“.

Finalmente, Julia indicó que Ignacio “está enfermo, pero está vivo. Perdón por mi optimismo, perdón por transformar la dolor en fe y esperanzas, no imaginé que les molestaría tanto. No sabía que la foto se iba a filtrar, pero juro que pensé que iban a sonreír conmigo. Pero si quieren saber, no me importan sus malas vibras y poca fe, porque estamos vivos y mejorando. Nacho y yo somos un milagro, una nueva oportunidad de vida. Nunca imaginé tener un motivo tan hermoso para sonreír y agradecer a Dios. Yo soy una amazona, de donde vengo es difícil vivir y mi abuelo me enseñó que ‘el sufrimiento es pasajero, desistir es para siempre’. Yo también estoy sufriendo, yo también lloro, yo también tengo miedo, pero son sentimientos que guardo en mi fortaleza. Los dejo con una sonrisa como nacho le gustaría verme y una frase: “‘Siempre queda un poco de perfume en las manos que ofrecen flores’”.