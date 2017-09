Hermana de Mayte Rodríguez la defiende de bromas pesadas por su pololeo con Alexis Sánchez

Desde que se hizo publica la relación entre la actriz Mayte Rodríguez y el futbolistas Alexis Sánchez, no se han detenido las bromas pesadas a costa de la joven, especialmente tras las últimas derrotas de la selección chilena.

Sin ir más lejos, durante toda la semana se responsabilizó a la hija de Carolina Arregui del desempeño de Sánchez, lo que concluyó en un evento en Facebook llamado Marcha para que Alexis Sánchez termine con Mayte Rodriguez y vuelva a su nivel.

La página fue creada por el fan page La Marea Roja Valparaíso y hoy cuenta con más de 50 mil “asistentes”. Sin embargo, la broma no cayó bien a todo el mundo, pues varias personas han comentado su rechazo al chiste.

Una de ellas es María Jesús Sothers, la hermana menor de la actriz de TVN, quien en una entrevista con Publimetro se refirió a la situación.

“No le pueden atribuir la culpa a una persona por ser mujer, por ser la polola, aunque sea en broma, porque no tiene por qué tener la culpa del rendimiento del jugador, que no haya jugado en dos meses, que haya estado lesionado… no le encuentro sentido”, sentenció durante la presentación de la teleserie Wena Profe.

“Yo creo que todo tiene que partir de la educación de los niños, al final a todos los niños los educan con que los hombres, entre comillas, son superiores y obviamente ahora ha cambiado mucho”, aseguró.

Recordemos que a principios de julio la pareja confirmó su romance con varias fotografías de sus vacaciones en redes sociales. A partir de entonces, no han tenido problemas en mostrarse en público, a pesar de que no han querido hablar del romance.