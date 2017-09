María José López crítica duramente a Julia Fernández tras polémica foto

Siguen las repercusiones por la polémica foto de Julia Fernández en la clínica, subida a Instagram por el bailarín brasileño Bruno Zaretti.

En la imagen, la modelo aparece sonriendo junto a Zaretti y otro amigo, lo que desató la molestia de cientos de cibernautas quienes la criticaron duramente.

Una de ellas fue María José López, quien dejó un duro mensaje a Fernández en su cuenta de Instagram, el que luego decidió borrar, pero que antes fue capturado por el programa Intrusos de La Red.

“Tienes que ser bien rehueona, perdóname la palabra, para subir fotos cagada de la risa en la situación en la que se encuentra ‘el amor de tu vida’… (sic)”, comenzó la exmodelo.

“Un mínimo de respeto por la familia, no lo conozco siquiera, pero si fuese el amor de mi vida no me sacaría una sonrisa nadie hasta verlo bien, él pelea entre la vida y la muerte (sic)”, agregó.

“Por sacarte a ti se quemó entero, demuestra al menos tu cariño con respeto. No te conozco y no tenga nada contra ti pero soy una más de millones que está rezando porque salga adelante y me impresiona tu actitud (sic)”, finalizó.

Fue la misma modelo quien reconoció haber escrito el mensaje, aunque según comentó al periodista Michael Roldán optó por borrarlo tras pensar las cosas “más en frío”.

Recordemos que Julia se encuentra en pleno proceso de recuperación, el que ha sido muy exitoso. En tanto, Ignacio Lastra se mantiene en riesgo vital, sin embargo, los médicos han indicado que ha presentado una leve evolución en su estado.