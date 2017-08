La divertida conversación de Juan Herrera y Ana tras el robo del iPhone de Loreto Aravena

Hace algunas semanas, Loreto Aravena contó a través de Twitter que fue víctima de la delincuencia. La actriz se encontraba en medio de las grabaciones de Soltera Otra Vez 3, cuando un “amigo de lo ajeno” le arrebató su nuevo iPhone.

El celular había sido un autoregalo de cumpleaños, por lo que Aravena lamentó la situación. “Hoy me quitaron de las manos este #iphone7plus”, relató junto a la foto del aparato.

“Primero te da rabia (mi autoregalo de cumpleaños) luego dices: bueno suerte que no me pasó nada, mi vida vale más… pero después solucionas, cambias contraseñas (ya me hackearon uno de mis emails así es que si les escribo mejor no me respondan) y luego el Find My IPhone encuentra el punto exacto donde está encendido el teléfono pero no puedes hacer nada por qué no se puede allanar un cité en Recoleta sin una orden”, agregó.

Sus palabras hicieron reaccionar a cientos de seguidores quienes debatieron sobre la delincuencia y sobre la forma en que la actriz publicó la situación.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de una cuenta parodia de Juan Herrera, el protagonista de Los 80 y padre ficticio de Aravena en la serie.

Tras recibir una gran cantidad de likes y comentarios, el tuitero decidió “encarar” a Tamara Acosta, la madre de Loreto en la apuesta de Canal 13.

La actriz no sólo se tomó con humor la situación, sino que también le respondió y ambos mantuvieron un divertido diálogo que sacó risas entre los usuarios.

Revisa aquí la conversación

Uta me acaban de robar mi #iphone7plus rojo en la esquina de Lyon con Diego de Velásquez PORFAVOR AYUDA para rastrear el IMEI !! — LORETO ARAVENA SOTO (@LORETOARAVENA) August 8, 2017

Toda la vida diciéndole que tenga cuidado y que cuide sus cosas. — Juan Herrera (@JuanHerrera_80) August 8, 2017

😂😂😂😂😂😂 — LORETO ARAVENA SOTO (@LORETOARAVENA) August 8, 2017

No se meta Juan, la niña ya es grande. — Tamara Acosta (@acostadetamara) August 22, 2017

Acaso usted ya sabía de esto @acostadetamara ? — Juan Herrera (@JuanHerrera_80) August 8, 2017

Deje dormir Juan !

Mire la hora que es !!!! — Tamara Acosta (@acostadetamara) August 22, 2017

Voy a salir a orearme mejor — Juan Herrera (@JuanHerrera_80) August 22, 2017

Va a salir a fumarse un pucho !

Pa que me miente ? — Tamara Acosta (@acostadetamara) August 22, 2017