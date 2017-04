Edith González muestra su cabeza rapada en medio de su lucha contra el cáncer

¿encontraste un error? avísanos

La actriz mexicana Edith González lleva meses luchando contra el cáncer, sin embargo, jamás había querido mostrar las consecuencias de la enfermedad en su cuerpo… hasta ahora.

La protagonista de teleseries como Doña Bárbara se ha sometido a varios tratamientos, incluyendo un procedimiento para remover células cancerosas que tenía en su abdomen.

“En días pasados fui intervenida por que padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad” contó en Instagram.

“Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte,llena de vida y trabajando! Sólo espero que me acompañen con su amor y respeto” agregó.

Debido al tratamiento que debe continuar, y las consecuencias físicas que se desprenden de las quimioterapias, la actriz decidió adelantar un paso y raparse por completo.

Lo mío, lo mío, mío en serio es cultivar nuevas amistades! Qué tal está señorita despeinada y desparpajada!!! Amoooooo!!!! A post shared by Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) on Mar 6, 2017 at 10:22am PST

González escondía su falta de cabello usando diferentes tipos de pelucas, sin embargo, esta semana hizo una excepción con la revista Quién. La actriz posó orgullosa por primera vez su cabeza calva que tanto había escondido.

“Quiero que Constanza vea a una madre valiente. No le he ocultado nada sobre mi enfermedad: ella sabe que el poder está dentro de ti”, dijo en una entrevista con la misma publicación. “Lo que no saben es que yo soy Edith: que no me voy a dejar vencer”, afirmó.