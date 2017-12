Michael Peña y Diego Luna se unen a la cuarta temporada de Narcos

Después de la caída de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, “Narcos” deja Colombia y se muda a México con Michael Peña y Diego Luna en el elenco.

Netflix publicó este martes el tráiler de la cuarta temporada que se estrena en 2018.

No revelan mucho: planos cerrados de mariachis entonando el tema inicial de la serie “Tuyo” del brasileño Rodrigo Amarante.



“Guadalajara no sólo es el lugar de nacimiento del mariachi y el tequila. También es la casa de la nueva temporada de #Narcos. Llega en 2018”, escribió Netflix en Twitter acompañado de este video en el que los nombres de estos actores de Hollywood aparecen entre una polvareda blanca, como cocaína.

La capital de Jalisco vio nacer el cartel de Guadalajara, creado en la década de los 80 por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo para transportar heroína y marihuana y posteriormente cocaína a Estados Unidos.

