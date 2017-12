Las series más vistas por los chilenos en Netflix

La llegada de Netflix cambió la forma en que el mundo disfruta de las películas, documentales y series. Millones de personas alrededor del globo disfrutan de la instantaneidad que les brinda este servicio, pero ¿cuántas horas pasan viendo sus productos?.

Según cifras de Netflix, miembros alrededor del mundo vieron más de 140 millones de horas al día (un poco más de mil millones a la semana), siendo el 1 de enero el que reunió a más usuarios en el servicio de streaming.

En Chile, en tanto, el 19 de abril fue el día en que más usuarios activos hubo en el país, coincidiendo con el feriado irrenunciable por el censo.

Asimismo, los chilenos disfrutan tanto de este servicio, que se ubican en el quinto lugar de los países que ven Netflix todos los días. De hecho, según estadísticas de la empresa, un compatriota vio la película Orgullo y Prejuicio 278 veces, una hazaña extraordinaria, sobre todo si pensamos que el miembro promedio vio 60 películas en Netflix este año.

Las series más vistas

De la amplia variedad de programas que ofrece Netflix, los vistos más rápidos por los chilenos (más de dos horas al día) fueron Anne with an E, Greenleaf, American Vandal, Suburra: Blood on Rome e Ingobernable.

En tanto, las que vieron más calma (menos de dos horas al día) fueron The Crown, Big Mouth, Disjointed, Neo Yokio y Una serie de eventos desafortunados

Por su parte, según cifras de una encuesta con más de 60 mil respuestas a miembros de Netflix de 32 países, los programas más vistos en familia son: Stranger Things, 13 Reasons Why, Una serie de eventos desafortunados y Star Trek Discovery.