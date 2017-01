Tercera parte de "Soltera Otra Vez" estaría a punto de concretarse

Ya está confirmado: Una tercera temporada de “Soltera otra vez” vuelve a la sintonía de Canal 13 para contar las historias de su particular protagonista, Cristina Moreno (Paz Bascuñán).

Según cuenta el diario La Cuarta, Cristina aparecerá con un pequeño y particular acompañante en esta temporada: un hijo; además del embarazo que precede a su aparición.

La teleserie, que se comenzará a grabar en abril, además de Bascuñán, se presume que contará con el reparto de siempre: Josefina Montané, Loreto Aravena, Cristián Arriagada y Pablo Macaya. En tanto, según señala el medio, hay posibilidades que Héctor Morales y Aranzazú Yankovic nuevamente se unan a la historia.

Por su parte, Arriagada -que dio vida a un ex que terminó con la protagonista- aseguró que no puede dar algún avance porque aún no tienen reunión con el canal.

“Soltera Otra Vez” se emitió por primera vez en 2012 y luego su segunda temporada tuvo espacio entre julio del 2013 y enero del 2014. En promedio, la primera edición marcó 26,8 puntos de rating y su secuela 18,7.