La película con más errores en 2016

Deadpool fue una de las películas más exitosas de este año, consiguiendo muy buenas críticas desde su estreno a nivel mundial el 11 de febrero.

Protagonizada por Ryan Reynolds, la cinta acaparó muchas críticas positivas con su innovadora propuesta, al ser el primer film masivo sobre superhéroes dirigida a un público adulto e incluyendo muchas escenas de violencia y de carácter sexual.

No obstante, además de haber arrasado en la taquilla también lo hizo en la lista de las películas de 2016 con más errores. Así lo afirmó el sitio Movie Mistakes, el que se dedica a mostrar este tipo de fallas en el mundo del cine.

De acuerdo al citado portal, Deadpool tuvo un total de 23 errores, superando por 10 a su más cercano perseguidor: Zootopia.

Uno de los errores en el film corresponde a la escena en que Wade Wilson aparece acostado tomándose una selfie junto con Vanessa Carlysle (Morena Baccarin). Tal como se puede apreciar en la siguiente captura, la fotografía que muestran no es la misma que supuestamente se toman.

Otro de los errores tiene relación con un dibujo que Deadpool hace mientras está sentado en un puente, el que no corresponde con el que termina quemándose.

También tenemos el caso del amigo de Wade, quien en un momento del film aparece con pasta de trigo en su mano, sin embargo de un segundo a otro ésta desaparece misteriosamente.

En el siguiente ejemplo podemos ver que claramente la mano que Deadpool se corta para liberarse de Coloso es la izquierda, sin embargo cuando cae se aprecia que la que le falta es la del brazo derecho.

En la batalla final contra Francis, éste le entierra un cuchillo en el costado derecho de la cabeza a Deadpool. Después de sacárselo a la fuerza, podemos ver que no hay ninguna herida.

Muchos podrían estar pensando: “Pero si es un superhéroe, no es raro que no aparezca ninguna marca”. Tienen razón, el problema es que posteriormente sí aparece una herida.

Para ver otros errores de la película recopilados por Movie Mistakes, puedes revisar el siguiente video, el que está en inglés y sin subtítulos.

El top ten de las películas de 2016 con más errores es el siguiente:

1- Deadpool (23 errores)

2- Zootopia (13 errores)

3- Captain America: Civil War (13 errores)

4- Now You See Me 2 (12 errores)

5- Sully (11 errores)

6- Jason Bourne (10 errores)

7- The Conjuring 2 (10 errores)

8- The Divergent Series: Allegiant (7 errores)

9- Batman v Superman: Dawn of Justice (7 errores)

10- X-Men: Apocalypse (7 errores)