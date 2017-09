Gigi Hadid sufre percance en la pasarela y sale del paso gracias a su hermana Bella

Bella Hadid demostró que es la mejor hermana que una modelo podría tener. La joven de 20 años ayudó a su hermana Gigi a salir del paso luego que sufriera un percance con su vestuario durante la Semana de la moda de Nueva York.

Todo ocurrió en la presentación de la colección de Anna Sui, donde Gigi lució un hermoso atuendo bohemio chic, pero mientras caminaba por la pasarela perdió uno de sus altísimos zapatos.

Como toda una profesional, la modelo intentó seguir caminando en punta de pie, pero cuando estuvo a punto de caer, su hermana Bella llegó al rescate.

La maniquí abrazó a su hermana para darle equilibrio y juntas realizaron su última vuelta por la pasarela, sin que muchos se dieran cuenta del problema que se vivió sólo segundos antes.

Las imágenes de Gigi y Bella se viralizaron en redes sociales, donde se alabó el profesionalismo y la hermandad de ambas.

The shoe must go on! Gigi Hadid is forced to walk the catwalk on tip toes as she LOSES her heel before the Anna Sui… https://t.co/BD8AWoP8Uc pic.twitter.com/9cBt5U20tV — Global Fashion News (@entrepreneur16z) 12 de septiembre de 2017