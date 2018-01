Nintendo Labo, la nueva apuesta con la que los usuarios podrán armar piezas para jugar

Nintendo se propuso hacer volar la imaginación de sus seguidores y sorprendió con el lanzamiento de unos accesorios de cartón para su consola Switch, con los cuales se pueden armar piezas para usar con videojuegos.

Todo comienza con una simple pieza de cartón capaz de convertirse en un automóvil o una moto, una caña de pescar, un piano en miniatura e incluso una colección de robots.

“Con Nintendo Labo (nombre del proyecto), la construcción es tan divertida como jugar”, declaró la empresa en un sitio web especializado, donde un video promocional muestra todas las posibilidades que ofrece este curioso accesorio de cartón.

Al contrario del PlayStation 4 de Sony, la Switch no busca competir por sus desempeños técnicos sino más bien en la polivalencia y la libertad del juego.

La empresa con sede Kioto hizo con Nintendo Labo un guiño a sus orígenes, porque Nintendo empezó en 1889 como un fabricante de barajas Hanafuda, los tradicionales naipes japoneses.

En internet las reacciones al accesorio de cartón que saldrá al mercado el próximo 20 de abril divide aguas entre algunos críticos del alto precio “para algo que no es duradero, sobre todo en manos de los niños”.

Según explicó la firma japonesa, el accesorio de cartón tendrá un valor de 70 dólares en Estados Unidos, cifra equivalente a 45 mil pesos chilenos.

Sin embargo, estos productos suelen llegar con un valor más elevado a nuestro país, por lo que tendremos que esperar para saber cuanto costará oficialmente en Chile.

A continuación te dejamos con algunas reacciones en redes sociales ante este anuncio.

