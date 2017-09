Nintendo Switch sobrepasa al Xbox One y Playstation 4 en ventas en EEUU

La nueva consola d2017 Playstation top sold consolee la gran N, el Nintendo Switch, ha logrado sobrepasar al Playstation 4 de Sony y el Xbox One de Microsoft por cuarta vez en ventas durante este 2017, según el último reporte de consumidores de NDP.

El Playstation 4 fue el mejor en ventas durante mayo y junio, mientras que el Nintendo Switch ganó en marzo, abril, julio y agosto.

Como reporta el sitio especializado en videojuegos IGN, el Switch continúa dominando en ventas, a pesar de las dudas iniciales que dominaron al público durante sus primeros meses en el mercado.

El documento también indica que el mercado de videojuegos de estados unidos ha disminuido un 2%, pero las ventas de hardware (o sea, consolas y accesorios) han aumentado.

El sitio web de videojuegos Gamespot resumió las cifras y listó los juegos más vendidos para cada plataforma:

En el Nintendo Switch, el shooter multijugador Splatoon 2 se lleva la corona, seguido por Mario Kart 8 Deluxe y Legend of Zelda: Breath of the Wild. De manera notable, ARMS mantiene un cuarto lugar a sólo pasos de la legendaria serie.

En el caso del Playstation 4, Madden NFL 18 toma la delantera, seguido por Uncharted: The Lost Legacy y Grand Theft Auto 5.

Finalmente, en el Xbox One, Madden NFL 18 continua en primer lugar, seguido por Grand Theft Auto 5 y Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Esto muestra un crecimiento fuerte para Nintendo, que parece estar impulsado por las ventas de videojuegos completamente originales. Splatoon 2 y Arms, sus propiedades intelectuales más recientes, han liderado gran parte de las ventas en el sistema, y han sido muy bien calificados por los críticos de la prensa de videojuegos.

La expansión de la Nintendo Switch en el mercado ha llevado a publicadores como Bethesda a poner todo su apoyo detrás de la pequeña consola híbrida. Hace sólo unos días se anunció que el shooter Doom (2016) verá la luz durante la época navideña, y Wolfenstein: The New Colossus, llegará unos meses después.

Esto parece indicar que los fanáticos de la gran N podrán esperar muchos nuevos juegos y proyectos para la consola, la cual parece estar agarrando vuelo en todos los mercados en los que ha sido introducida.

Por su parte, el Playstation 4 se queda con una cómoda segunda posición en el mercado este 2017, todavía gozando del mejor puesto general en tema de ventas totales de las tres consolas, seguido de lejos por la Xbox One de Microsoft, que parece no poder recuperarse luego de su lenta y accidentada introducción al mercado.

Cabe mencionar que la Playstation 4 y el Xbox One fueron introducidas al mercado hace 4 años, en comparación con el Switch que sólo ha entrado éste 2017, dándole la ventaja de ser un producto más novedoso y por tanto interesante.