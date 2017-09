Nintendo traerá de vuelta la NES Classic Edition por éxito de ventas

La empresa de videojuegos Nintendo lanzó en 2016 una edición especial en “miniatura” de su primera consola en la historia, la Nintendo Entertainment System (NES), la cual llamó NES Classic Edition.

Esta mini consola, que traía 30 juegos retro preinstalados, fue todo un éxito, pero muchos fanáticos se quedaron sin poder adquirir una debido a que se trató de una edición limitada.

Si eres uno de ellos, no te preocupes porque tendrás una segunda oportunidad: la compañía anunció que volverá a venderla pronto.

Nintendo no especificó la fecha de su regreso ni la cantidad de unidades que se pondrá a la venta, pero se espera que sea un tiraje limitado, como ocurrió el año pasado.

Por otra parte, la empresa también confirmó que extenderá el período de venta hasta 2018 de su nueva edición especial, la Super Nintendo Entertainment System (o Super NES) Classic Edition, debido al creciente interés del público.

Esta mini consola será lanzada el próximo 29 de septiembre y originalmente iba a dejar de fabricarse a fines de 2017.

La Super NES Classic Edition contará con 21 juegos del Super NES como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past y Super Metroid.