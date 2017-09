Google entra al mundo de la moda con chaqueta de jean con controles táctiles

Levi Strauss comienza a vender esta semana una chaqueta de jean con controles táctiles cosidos en su tela, el primer producto de moda que nace de su colaboración con Google.

La icónica empresa de moda estadounidense, cuya historia se remonta a la fiebre del oro a mediados de los años 1800, se internará en el “boom” global del internet móvil con su “Chaqueta de camionero con Jacquard“.

Esta chaqueta de jean, dirigida principalmente a ciclistas, tiene el puño de una manga hecho con una tela especial Jacquard que se sincroniza sin necesidad de cables con teléfonos inteligentes, activando una serie limitada de comandos al dar toques o deslizar la mano por el tejido, según mostró un video publicado en Youtube por Levi Strauss.

“Como vemos, esto no es solo tecnología por tecnología, se trata de atender una necesidad real de nuestros consumidores en movimiento“, dijo el vicepresidente de Levi para la innovación de productos, Paul Dillinger.

“Esta prenda permite a los ciclistas literalmente navegar durante sus recorridos y controlar tareas simples sin tener que nunca quitar los ojos del camino“, dijo.

El ingeniero de Google Ivan Poupyrev dijo en tanto en un blog que primero y principal, es “una chaqueta, como cualquier chaqueta regular de jean: puedes lavarla (tan solo retirándole la etiqueta), es duradera, diseñada para ser cómoda para los ciclistas y para mantener el calor de quien la use”.

Poupyrev dijo que la prenda permite también a los usuarios “realizar tareas digitales comunes, como poner o parar una canción, obtener direcciones o leer mensajes de texto, simplemente deslizando sus dedos o golpeando en la manga de la chaqueta“.

La “Chaqueta de camionero con Jacquard” tendrá un precio de 350 dólares cuando comience a estar disponible en algunas tiendas seleccionadas de Estados Unidos a partir del miércoles y en el sitio web levi.com el 2 de octubre.

Hace poco más de dos años, Google reveló su llamado Proyecto Jacquard y anunció que Levi Strauss sería su primer socio.

Bautizado en honor a un francés que inventó este tipo de tejido, el Proyecto Jacquard está en manos de un pequeño equipo de Google especializado en proyectos de tecnología avanzada, distinto al que desarrolló grandes innovaciones como los autos con piloto automático.

Los tejidos con hilos conductores pueden ser cosidos en gran variedad de telas y ser diseñados para resaltar visualmente o pasar desapercibidos.

Phone, keys, wallet, jacket. New tech for your commute: a @LEVIS jacket with #JacquardbyGoogle technology woven in → https://t.co/OxAz9K4u8l pic.twitter.com/B5zjusmGQ5

— Google (@Google) September 25, 2017