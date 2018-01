Triple evento astronómico este 31 de enero: Luna Llena, Súper Luna y Eclipse de Luna

El miércoles 31 de enero se producirá un evento astronómico muy especial en la Tierra.

Así lo señala A BioBioChile el astrofotógrafo Arturo Gómez, quien señala que tendremos la segunda Luna Llena de enero, una Superluna y un eclipse de Luna.

“La segunda Luna Llena en un mes es denominada Luna Azul, la que en enero se llama en Estados Unidos, ‘Luna del Lobo’.“, explica el especialista.

En tanto, la Super Luna se producirá cuando lel satélite natural esté muy próximo a la Tierra, es decir, en su perigeo “y sus características son de ser un 30% más brillante y un 14% mas grande”, añade.

“Pero para completar esta maravilla, se producirá un eclipse de Luna visible desde Isla de Pascua, Hawaii, Asia, Australia y gran parte del Océano Pacífico, norte y sur”, afirma el profesional, agregando que desde nuestro país, en el continente, no será visible.

Arturo indica que se produce un eclipse de Luna cuando se alinean en el espacio, el Sol, la Tierra y la Luna, en ese orden.

“La sombra de la Tierra comienza a cubrir la superficie selenita, produciendo, durante la totalidad un llamativo color rojizo, denominado erróneamente como ‘Luna de Sangre’“.

“Ese color rojizo en la Luna, se produce porque los infinitos amaneceres y atardeceres que hay en la Tiera, ingresan dentro de la sombra de la Tierra que cubre la Luna, por un fenómeno llamado refracción”, aclara.

El eclipse de Luna será visto por una gran parte de los habitantes del planeta, pero en nuestro país la Luna se pondrá en el horizonte marino, algunos minutos antes de que comience el evento.

A continuación se dan los horarios para la Isla de Pascua de las diferentes etapas del fenómeno.

Miércoles 31 de enero en HORA INSULAR. (Hora de Isla de Pascua)

6:35 hrs. A.M. Será visible la Penumbra, como una sombra muy tenue.

6:48 hrs. A.M. Comienza a ingresar la Umbra, una sombra muy oscura.

7:52 hrs. A.M. Comienza la totalidad (Luna rojiza)

8:30 hrs. A.M. Es el máximo del eclipse lunar.

9:08 hrs. A.M. Termina la totalidad. (Luna en el horizonte marino de Isla de Pascua)

10:11 hrs A.M. La Umbra deja la superficie de la Luna. (La Luna está bajo el horizonte)