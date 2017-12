NASA descubre dos nuevos planetas en un lejano sistema solar

Un importante anuncio es el que ha dado a conocer la NASA la tarde de este jueves, el que tiene relación con un nuevo descubrimiento.

Tal como ha informado a través de una conferencia transmitida en sus redes sociales, la agencia espacial norteamericana detectó dos nuevos planetas orbitando a Kepler-90, una estrella distante a 2.545 años luz de la Tierra.

El hallazgo fue posible gracias a las observaciones realizadas con el telescopio Kepler Space Telescope, lanzado al espacio en 2009.

Estos cuerpos fueron bautizados como Kepler-90 i y Kepler-80g, los que fueron detectados gracias a la Inteligencia Artificial de Google.

2/2 So excited to share 2 newly-discovered planets ID’d by Google AI models: Kepler-80 g, and Kepler-90 i — which is in the first 8-planet system outside our own! Amazing example of how AI can help w/ new scientific discoveries. Next stop, hyperspace:) https://t.co/WWE2EuEdui pic.twitter.com/nOjecR57zD

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 14, 2017