Dos astronautas salen de la ISS para reparar el brazo manipulador Canadarm2

Dos astronautas estadounidenses salieron este jueves al espacio para reparar el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (ISS), informó la NASA.

Ambos hombres -Randy Bresnik y Mark Vande Hei- iniciaron su expedición a las 12H05 GMT (09:05 hora de Chile), cuando activaron las baterías de sus trajes espaciales y comenzaron a flotar en el vacío.

El brazo robótico que deben reparar tiene 18 metros de largo y juega un papel crucial en los trabajos que se realizan en la ISS. Sirve también para “atrapar” las naves de carga que llegan periódicamente a aprovisionar al puesto espacial.

Con 16 años de antigüedad, el brazo muestra signos de desgaste, y la NASA pretende asegurarse que esté en perfecto estado antes de que el mes próximo arribe a la ISS una nueva nave de reabastecimiento.

La salida espacial de los dos astronautas, la número 203 en la historia de la ISS, debería durar un total de seis horas y media.

