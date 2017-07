Ernesto Holman Etnojazz Trío presenta su nuevo dvd este sábado en La Reina

Regresando de su gira por Corea, el bajista eléctrico más influyente del País, reconocido por trayectoria y por haber marcado los latidos de Congreso, llega a La Reina a lanzar su DVD este sábado a las 20:00 hrs.

Ernesto Holman llega este fin de semana a La Reina y no solo viene a repasar emblemáticos repertorios junto a su trío: también a lanzará el DVD que registra sus últimas aventuras musicales. La cita es el próximo sábado 15 de julio, a las 20:00 hrs en el Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez, espacio donde- gracias al nuevo proyector DCP- los conciertos se imaginan y las imágenes se musicalizan.

Para esta oportunidad, el show se presentará en formato trío, acompañado por piano y batería, rescatando los tintes progresivos y la permanente alusión al jazz fusión que caracteriza a las producciones del bajista, además de los sonidos sagrados del mapuche, que han estado presentes durante toda su producción solista. Para esta festiva ocasión, también habrán CD’s y DVD’s a la venta.

En la actualidad no existe bajista chileno que no encuentre al menos una leve influencia de Holman en sus fraseos. Nacido en 1950, el bajista nunca esquivó la formación docta, entrando al conservatorio a estudiar composición de la mano de maestros como Cirilo Vila. Su técnica en el bajo, con un especial énfasis en su rama fretless, llegó a sacar a la mítica banda nacional Congreso de un complejo estado de crisis de identidad y no solo eso: el carácter progresivo que caracteriza al emblemático ensamble es –en gran parte – responsabilidad de Holman, quien supo imprimir una tendencia que tenía eco en todo el mundo, pero que únicamente los virtuosos llegaban a comprender.

Después del volver de Nueva York, donde compartió con un Jaco Pastorius que se encontraba ad-portas de dejar este mundo, el apego del compositor por la cultura mapuche se manifestó en sus producciones “Ñamco” (2003), al “Vuelo del Ñamco”(2005) y Mari Tripantu (2008) este último consagrando su reconocimiento formal a la etnia. Su viaje de exploración en la música continúa, generalmente amparado en una prodigiosa capacidad de autogestión, sintetizando todo lo absorbido en nuevas producciones que toman elementos del jazz, la música progresiva y el mundo étnico. Su legado es permanentemente puesto en valor de la mano de una generación de bajistas que encuentra en Holman un precursor de estilo, como Jorge Campos, Marcelo Aedo, Pablo Lecaros, Luis Cheul y Christian Gálvez.