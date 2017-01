La película que reunirá a Patti Smith, Iggy Pop y Red Hot Chili Peppers, entre otros

El afamado director Terrence Malick trabaja hace meses en lo que será su nuevo filme, el sucesor de To the Wonder (2013) y de la elogiada El árbol de la vida (2011). Tras fuertes críticas por su última película, ahora el cineasta cambia el foco y se vuelve netamente “pop”, con un reparto de lujo y cameos grandilocuentes.

Se trata de Song to Song, de la que el sitio web Indiewire adelanta sabrosos detalles. Como por ejemplo, el ramillete de celebridades involucradas en el proyecto. Los protagonistas serán Ryan Gosling, Natalie Portman, Michael Fassbender y Rooney Mara, en una película que describen como “una historia de amor moderna ambientada en la escena musical de Austin, Texas“.

Aquí, una pareja buscará éxito en una escena hostil y competitiva, donde el amor y la inquina jugarán roles clave. En este juego, Gosling y Mara serán los compositores, mientras que Fassbender y Portman encarnarán a productor musical y una camarera.

Pero otro detalle interesante resalta desde la lista de cameos ya confirmados. Porque por primera vez coincidirán en un celuloide Patti Smith, Iggy Pop, Red Hot Chili Peppers, Lykke Li, Black Lips y Florence + the Machine. Pero hay más: St. Vincent y Neon Indian también aparecerán en la cinta, en imágenes que ya fueron rodadas en Austin, Texas.

La lista, según la misma publicación, podría crecer de la mano de Arcade Fire, Fleet Foxes, Iron & Wine y John Lyndon (ex Sex Pistols).