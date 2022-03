Durante la mañana de este viernes se llevó a cabo la ceremonia de cambio de mando, donde asumió el nuevo presidente Gabriel Boric.

A dicho evento acudieron diversas figuras políticas, pero quien llamó más la atención fue la nueva ministra de la Secretaria General de Gobierno (SEGEGOB), Camila Vallejo.

Esto ya que, siguiendo la línea del nombramiento de gabinete, la ministra se lució con su atuendo.

La vocera de gobierno acudió a la ceremonia vistiendo un traje de dos piezas compuesto por pantalón y una chaqueta de color morado. Símbolo que, aseguran, representa su lucha feminista.

El traje fue confeccionado por la marca Palo Santo, quienes también fueron los encargados de diseñar el vestuario a medida para Camila Vallejo.

Según consigno @VisteLaCalle en su cuenta de Instagram, Tatiana Campos, diseñadora de la marca nacional, afirmó que: “el traje fue hecho a medida para ella. Camila quería vestirte de morado”.

“Camila me había comprado antes. Yo le escribí para preguntarle si tenía el look para el cambio de mando, y me contó que estaba muy ocupada y que no había podido ver este tema”, comenzó contando sobre cómo se concretó el diseño del atuendo.

“Entonces me ofrecí a hacerle el traje. La tela es 100% algodón, lila. Es una tela antigua”, cerró la creadora del look.

Además del traje, la nueva vocera de gobierno también usó un pin con la frase “pelea como chica” además del oficial, según declaró la propia Vallejo en su cuenta de Instagram.

Cómo punto culmine del look la ministra también usó una pulsera con el nombre de sus amigas y con la frase “Gracias a la geografía”, en color oro rosado.

De esta manera, la nueva Ministra de la SEGEGOB volvió a llamar la atención por su elegancia en el evento.