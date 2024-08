🔥 La temperatura ideal de tu aceite para freír un huevo ronda los 120 grados. 😧 Si no eres capaz de combatir el miedo al aceite caliente, puedes cascar tu huevo en una taza y después volcarlo al aceite. ⚠️ Usa un buen aceite de oliva que si no te quieres tu no la va a hacer nadie. 🥊 ¡NO SEAS TOLAI Y DEJA DE HACER HUEVOS FRITOS EN EL MICROONDAS NI EN LA PLANCHA! 📁 Guarda para no olvidar y compártelo con el amigo que se acaba de independizar. Si no nos sigues puede que no nos vuelvas a ver, pero puedes vivir a base pan. #huevo #huevofrito #huevos #freir #receta #recetas #recetafacil #recetasfaciles #cocinera #cocina

