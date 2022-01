A días de haber iniciado el 2022, también conocido como el “tercer año de la pandemia”, no es aventurado afirmar que muchos vienen con la batería gastada y que, quizás, a ti mismo te gustaría rediseñar tu vida.

Sin ir más lejos, el año pasado Estados Unidos comenzó a vivir uno de los procesos más emblemáticos en el marco de la crisis sanitaria, luego que en abril un 2.7% de su fuerza laboral renunciara a sus trabajos, el número más alto hasta el momento.

Una verdadera sorpresa ocurrió meses después, en agosto de 2021, período en el que el 2.9% de los empleados decidieron dejar sus puestos, según cifras de la Oficina de Trabajo y Estadísticas estadounidense.

Este fenómeno conocido como “La gran renuncia”, concepto acuñado por Anthony Klotz -profesor de administración de la Universidad Texas A&M-, representa el llamativo éxodo masivo de personas de su ámbito laboral y ha llevado a los expertos a plantearse, precisamente, qué ha llevado a que estas personas decidan replantearse por completo sus vidas, sobre todo, su relación con el trabajo.

En este contexto de incertidumbre la psicóloga Robin D. Stone, colaboradora de la web especializada Psychology Today, ahondó en el asunto y planteó algunas claves para rediseñar nuestras vidas desde la claridad y reflexión, con el objetivo de delinear nuestros sueños y trazar nuestras posibilidades en el trabajo y la vida.

El contexto

De acuerdo a Stone, estamos entrando en el tercer año de la pandemia global, en los que hemos tenido que convivir con la tristeza, ansiedad, división y muerte de seres queridos. Pero además, a medida que pasa el tiempo, también hemos tenido que aprender a convivir con un virus que al parecer nos acompañará por un tiempo más.

“Como resultado de la pandemia, muchos de nosotros estamos reflexionando profundamente sobre lo que realmente importa. Estamos determinando lo que queremos -y no queremos en nuestras vidas- y qué cosas queremos cambiar o eliminar por completo. Y uno de los mayores cambios ha sido nuestra relación con el trabajo, provocando que más personas lo dejen que nunca antes”, indicó.

A ello, la especialista agregó que “Algunos están cambiando de empresa, otros están cambiando de carrera, otros están recibiendo menos dinero por más flexibilidad o tomando tiempo libre del trabajo por completo, si pueden permitírselo. Para los trabajadores de primera línea -médicos, enfermeras, paramédicos, de servicios esenciales, otros-, abandonar su trabajo era una cuestión de seguridad o un alivio de los altos niveles de estrés”.

Por ello, no es de extrañar que cada vez más personas decidan dedicar su tiempo a las personas o actividades que, a su juicio, merecen toda su atención y que el “valor del trabajo” se esté equilibrando en una balanza que, por años, siempre estuvo a su favor.

Las claves

Si bien el deseo de cambiar y evolucionar es natural en las personas, éste debe ir acompañado del establecimiento de objetivos para ser efectivo.

“Tal vez estés buscando una carrera que ofrezca más flexibilidad para poder estar en casa más, o tal vez desees obtener un título o una certificación para subir de nivel en tu industria. No importa el impulso para tu próximo movimiento, es importante ser holístico al diseñar tu nuevo camino en la vida. Piensa no solo en lo que quieres hacer, sino en cómo quieres vivir“, declaró Stone.

Considerando lo anterior, y a medida que avanzamos hacia un 2022 incierto, la experta propone que “una forma de ayudarte a encontrar claridad y certeza es reflexionar sobre tus sueños y escribir tus respuestas a algunas preguntas puntuales“.

En este contexto, compartió tres interrogantes clave para rediseñar nuestras vidas, trazando las posibilidades de lo que sigue en el trabajo y la vida, y así triunfar en este año que recién comienza.

1. ¿Cómo quiero vivir mi vida?

“Este es un buen momento para pensar en lo que valoras y cómo planeas diseñar tu próximo movimiento. Enumera los 10 factores más importantes, como más tiempo para sus hijos, cuidar a tus padres o hacer una diferencia en tu comunidad. Es posible que valores poder tener tres días libres a mitad de la semana, o tal vez necesites más tiempo para trabajar en ti mismo. Lo que sea que valoras, asegúrate de que sea el centro”.

2. ¿Cuál es el camino lógico para lograr mis metas?

“¿Es volver a la escuela, buscar una credencial o asegurar una pasantía? Una vez que sepas lo que es más importante, considera los posibles caminos que pueden llevarte allí. Mantén una mente abierta: el camino correcto podría ser algo en lo que no habías pensado o algo que te sorprenda”.

3. ¿Cuáles son mis fuentes de apoyo?

“A veces, hacer un gran movimiento en tu vida hace que personas bien intencionadas proyecten sus miedos y dudas sobre ti y traten de convencerte de lo que ‘saben que es lo correcto’ para ti. Esas semillas de duda pueden causar estragos en tu confianza. Es por eso que necesitas aliento y apoyo. Este apoyo podría ser una organización profesional, antiguos colegas, mentores y amigos de ideas afines. Encuentra una tribu de personas que te respalden para que no te sientas solo. Te ayudarán a navegar por los entresijos de tu nuevo viaje”.

¿Cómo rediseñar tu vida y cambiar el rumbo?

Si buscas nuevas rutas de inspiración para rediseñar tu vida este año, el psicólogo y coach español Juan Navarrete entregó una serie de preguntas de importancia que deberíamos plantearnos. “Una pregunta, cuando es poderosa, puede cambiar el rumbo de tu vida”, aseguró.

Y es que, según el experto, existen preguntas “que son capaces de reiniciarnos, de encender nuestra consciencia, de descorrer las cortinas de nuestra mente para que la certeza se abra paso entre todas nuestras dudas”.

A continuación, te dejamos con el listado de interrogantes compartidas por Navarrete para invitarnos a reflexionar sobre nuestra realidad y ver, de qué modo, podemos hacer cambios en ciertas actitudes con el fin de lograr nuestros objetivos propuestos.

1. Autoestima: ¿Estoy siendo yo o buscando aprobación?

A través de los años, aprendemos a amarnos a través de los ojos de otros y solemos depender de la aprobación de la gente. No obstante, el autoestima comienza con el “auto”, el uno. La vida consciente tienes que vivirla a tu manera.

2. Tiempo: ¿Es urgente o importante?

No debemos engañarnos con la afirmación de que “no tenemos tiempo”. Todos disponemos de la misma cantidad de horas. Elige siempre hacer lo que es importante para ti, el tiempo es demasiado limitado. Toma consciencia de si estás actuando en base a lo que quieres y te hace mejor.

3. Vivir desde el corazón: ¿Quiero o tengo que hacerlo?

Sin pasión, todo se torna lento y pesado. Aquello que tienes que hacer proviene de la razón, mientras que aquello que quieres viene del corazón. Procura mantener un equilibrio en tu vida que, por lo general, te otorgue más tranquilidad y bienestar desde aquello que quieres concretar.

4. Coraje: ¿Me atrevería si supiera que no puedo fracasar? | Quien no arriesga, no gana. Si las cosas no salen como esperabas, puedes volver a intentarlo. Tratamos de evitar el riesgo, pero perdemos oportunidades valiosas de aprender y crecer.

5. Soluciones: ¿Estoy probando algo nuevo cada vez?

¿O repito siempre los mismos pasos? Repite lo mismo y conseguirás lo mismo. Si exploras nuevas opciones, tendrás nuevos resultados y podrías sorprenderte y renovarte. Esto aplica para todo en tu vida.

6. Consciencia: ¿A qué sabe este momento?

La vida es un plato que se va cocinando a base de instantes. Cuando prestas atención al presente, saboreas tu vida. Y sólo los momentos que saboreas serán los que te marquen de verdad. Aprende a escuchar, observar, desarrollar. De ahí la importancia de ser consciente y disfrutar el presente.