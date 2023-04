El video, donde se ve a una conductora de autobús de Barcelona, España, bajar a un pasajero que la acosaba diciéndole comentarios sexuales, se ha viralizado en las redes sociales los últimos días.

El hecho se habría dado el pasado sábado a eso de las 04:00 horas de la madrugada, según consignó El País. Aunque no se ha dado a conocer la identidad de la mujer, el periódico español aseguró que se trata de una conductora de la línea N° 1 de la operadora Tusgsal, dependiente del Área Metropolitana de Barcelona.

La furia de la chofer se desató luego de que un sujeto en evidente estado de ebriedad se subiera al medio de transporte, quien comenzó a decirle comentarios con contenido sexual, acosándola en numerosas ocasiones.

Cansada de la situación, la conductora española del autobús se levantó y dirigió al asiento del hombre a quién le dijo: “Bájate del bus, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles”, comenzó diciendo.

“No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos yo y ellos”, dijo apuntando a los demás pasajeros. “Te bajas de una puta vez (sic) si no te garantizo que tú y esa se van para afuera”, le afirmó antes de chasquearle los dedos y apuntarle a la puerta.

Pero sus declaraciones no pararon ahí, pues la conductora del autobús continuó: “La próxima bebes menos o te callas antes (…) y luego si quieres vas y llamas guapa al de atrás, que te venga un hombre de 50 años y llámale guapa a él”, cerró antes de que el sujeto descendiera del transporte.

El diario español afirmó que luego de consultar a la empresa encargada del autobús, la conductora española se encuentra bien tras la denuncia y que han aplicado el protocolo habitual para los casos de acoso.