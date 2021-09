En Estados Unidos sorprendieron al querido conserje de la escuela Henry County Schools, quien llevaba tiempo con problemas económicos. Es por esta razón que le regalaron un vehículo para que no tuviese que ir caminando hasta la escuela.

La emotiva escena fue compartida por el Facebook oficial de Unity Grove Elementary, donde se puede ver cómo llevan al hombre hasta su regalo, quedando impactado por el inesperado presente.

“Hoy fue uno de esos días que te hacen sonreír durante horas”, compartieron en la publicación. Esto tras entregarle a Chris Jackson, el conserje de la escuela, la sorpresa de su vida, un vehículo para que no tuviese que ir a la escuela caminando nunca más.

Las docentes, Combs y MacDonald realizaron una silenciosa colecta de fondos para ayudar en su momento de necesidad al Sr. Chris, quién no encontraba vivienda ni tampoco podía pagar los servicios públicos.

“Gracias a un maravilloso amigo de Jackson, hoy el personal pudo regalarle a Chris su propio vehículo para que ya no tenga que caminar más al trabajo”, destacaron en la publicación. “Poco sabíamos que era su tipo favorito de auto y quedó totalmente sorprendido cuando le dijimos que era suyo“, agregaron.

El vehículo que encontraron para Chris se trataba de un Chevrolet Impala año 2005 en buenas condiciones y a un precio de 3000 dólares, cerca de 2 millones 350 mil pesos chilenos.

Rápidamente juntaron el dinero para poder adquirir el vehículo y compartir el emotivo momento con el conserje de la escuela.

Chris comentó en un video subido a Twitter que lo habían llamado a la oficina de la escuela para pedirle “ayuda con algo”, él aceptó y luego salió del edificio con las docentes.

