Una mujer utilizó su experiencia con el cáncer para crear un libro para niños y así ayudar a las familias a enfrentar preguntas difíciles desde el diagnóstico de esta dura enfermedad.

Priyanka Pandya-Bhatt vive en Inglaterra y hace dos años, con 36 años, fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.

La mujer contó a BBC que descubrió un bulto en su pecho durante la celebración de Pascua de 2022. Tras un chequeo y posterior diagnóstico debió someterse a una mastectomía, quimioterapia, radioterapia y cirugía reconstructiva.

Su experiencia con la dura enfermedad la impulsó a crear un libro para niños

Ya para octubre de 2023, recibió la noticia de que estaba “libre de cáncer” y que actualmente está en remisión.

Desde que recibió la compleja noticia de su enfermedad, la mujer comenzó a escribir un libro mientras se sometía a sesiones de quimioterapia.

Priyanka cuenta que fue impulsada por la realidad que vivía con sus hijas, Keya, quien actualmente tiene siete años, y Shriyana, de cinco, y también por la poca ayuda y muchas preguntas que surgían de las menores.

La mujer reveló que recibió muchos consejos para ella y su esposo, Manoj Bhatt, durante su tratamiento, pero sintió que sus hijas estaban quedando fuera de la conversación y del foco de atención.

De esta manera y con el paso de dos años creó “Cuando Mamá Tuvo Cáncer” como “una herramienta para tener conversaciones abiertas y ayudar a las familias”, señala al medio citado.

“Cuando Mamá Tuvo Cáncer”

“Pensé, ¿cuánto les dices o cuánto no les dices?… Creo que las preguntas que he incorporado en este libro pueden ayudar a cualquier familia en cualquier situación… Los niños deben saber que no están solos“, dijo Priyanka.

Sumado a ello, mencionó que sus hijas ahora son “mucho más seguras” y que “se vieron reflejadas en el libro”. Además reveló que su creación también la llevó a convertirse en coach de vida para niños.

“Ha sacado algo muy positivo de dos años muy difíciles y horribles”, afirmó.

“Prefiero hablar con mis hijas y contarles todo lo que sé, que viene de un profesional, de alguien con formación médica, en lugar de que busquen en Google o pregunten a un asistente inteligente“, cerró la escritora.