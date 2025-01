La Corte Suprema de Estados Unidos revisó la impugnación de una mujer que, en 2004, había sido condenada a pena de muerte por el asesinato de su esposo. El caso apunta a Brenda Andrew, la única persona de sexo femenino sentenciada con la pena capital en Oklahoma.

Los abogados presentaron la moción ante el máximo tribunal norteamericano, apuntando sus dardos contra los persecutores y las pruebas que, en ese entonces, usaron para lograr el fallo.

Según CNN, Andrew habría matado con varios disparos a su pareja, en 2001. El proceso judicial tomó varios años.

En este caso su defensa sostiene que, en aquel juicio, los ‘acusadores’ se refirieron a ella como “prostituta”, señalando en varias ocasiones su vida sexual, además de presentar su ropa interior como prueba.

“El estado invitó al jurado a declarar culpable y condenar a muerte a la señora Andrew porque era una ‘hoochie’ (persona promiscua), era una mala madre y esposa, no lloraba en público y no respetaba los estereotipos femeninos”, indicaron sus representantes.

The U.S. Supreme Court granted relief to Brenda Andrew, who was sentenced to death in Oklahoma, after prosecutors improperly relied on prejudicial evidence that made her capital trial unfair. https://t.co/r8OaDh8um9

— Equal Justice Initiative (@eji_org) January 22, 2025