Dos condenados a muerte en Estados Unidos rechazaron un indulto de ejecución emanado de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Se trata de Shannon Agofsky y Len Davis, quienes permanecen en una prisión de Indiana a la espera que se dicte su ejecución. Los dos declaran ser inocentes.

Agofsky, de 53 años, fue condenado a muerte en 2004 por el asesinato en 2001 de otro recluso atropellado en una prisión federal de Beaumont, Texas.

Previamente, había recibido cadena perpetua por el asesinato en 1989 del presidente de un banco de Oklahoma junto con su hermano.

Davis, de 60 años, fue condenado a muerte por organizar la muerte de Kim Groves en 1994 después de que ella presentara una denuncia por brutalidad contra él.

