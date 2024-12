Ya es 2025 en varios países de Oceanía y el Pacífico Sur. Las principales ciudades recibieron el nuevo año con bastante optimismo.

El primer lugar en celebrar fue Kiribati, una pequeña isla en Oceanía, el cual siempre es el primer lugar en el mundo en dar la bienvenida al nuevo periodo.

Nueva Zelanda fue otro que dio la bienvenida al año, y lo hizo con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales desde la Sky Tower de Auckland.

Por otro lado, los fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre la Ópera y el Puente del Puerto durante las celebraciones del Año nuevo en Sydney, Australia.

Sydney welcomed 2025 with the city's biggest-ever fireworks display, featuring the iconic Sydney Harbour Bridge at its center.

