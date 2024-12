El sorprendente hallazgo de la historiadora Christine Wall reveló la desapercibida contribución de cientos de mujeres en la construcción del Puente de Waterloo en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Imágenes ocultas de Dorothy soldando partes del puente fueron descubiertas en un archivo, confirmando la participación femenina en la industria de la construcción. A través del documental The Ladies’ Bridge, ya se habían recopilado testimonios que narraban el valioso trabajo de estas mujeres, quienes asumieron labores de soldadura y empalme con dedicación y orgullo, a pesar de recibir contratos temporales y menor remuneración que los hombres, sin embargo, faltaban aquellas pruebas concretas.

El increíble hallazgo de una historiadora en 2015, permitió evidenciar la valiosa participación de cientos de mujeres en la construcción de un puente en Londres.

En 2015 se revelaron imágenes que mostraban a una mujer llamada Dorothy, soldando partes de un conocido puente afectado por la Guerra Mundial en Londres.

Los retratos escondidos y empolvados en un archivo del Museo Nacional de Ciencia y Medios, fueron encontrados por la historiadora Christine Wall, quien permitió evidenciar una de las historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial.

Aquel descubrimiento fue la prueba fehaciente del rol que jugaron cientos de mujeres en la construcción del Puente de Waterloo, y de su increíble rol en la industria de la construcción.

“Los navegantes del Támesis que pasaban por debajo de sus amplios arcos de hormigón y acero lo llamaban “el puente de las damas” (The ladies’ bridge). Pero no había registros que demostraran que esas mujeres existieron”, se detalla en BBC.

Cientos de mujeres ayudaron a construir el Puente de Waterloo

En 2005, las cineastas Karen Livesey y Jo Wiser iniciaron una recopilación de relatos de algunas mujeres que participaron en la industria de la construcción en aquellos complejos años, los que quedaron plasmados en el documental The Ladies’ Bridge.

“Recuerdo haber visto a las mujeres, eran muchísimas, creo que unos cuantos cientos de ellas”, dice en el documental David Church, hijo de uno de los hombres que trabajó en la construcción del puente.

Sin embargo, registros fotográficos de aquellas mujeres no se encontraban y lo único concreto eran las palabras de aquellos trabajadores. Todo hasta el descubrimiento de las imágenes de Dorothy.

En su búsqueda por saber si este mito era real, Wall encontró en un archivo las fotografías que habían sido publicadas por el Daily Herald, por lo que se contactó con las realizadoras del documental para contarles la noticia.

Roles de hombres y mujeres durante la Segunda Guerra Mundial

Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los hombres eran enviados al frente de la guerra para combatir y defender su país, mientras que las mujeres, poco a poco, tomaban roles como operarias de fábricas, productoras de municiones o reparadoras de aviones.

Sin embargo, el área de la construcción no tuvo la misma divulgación, pese a que existieron miles de mujeres que sí trabajaron en ello.

“Pero no había rastros de ellas, no había fotografías, no había nada”, aseguró Wall.

La historia sobre el Puente de Waterloo y las mujeres soldadoras inicia cuando a fines del siglo XIX, los cimientos de la estructura fueron gravemente dañados por las crecidas del río Támesis, lo que era un peligro.

Fue por eso que el Consejo del Condado de Londres decidió demoler el viejo puente y construir uno nuevo.

El diseño de la estructura quedó a cargo del arquitecto Giles Gilbert Scott y las obras comenzaron en 1937.

En ese entonces, según registros de la Sociedad de Mujeres Ingenieras, 500 hombres fueron llamados a trabajar en la reconstrucción.

Pero en 1939, inició la Segunda Guerra Mundial, y cerca de 350 hombres fueron convocados al frente de batalla.

Asumen labores de soldadura y empalme

Fue así que cientos de mujeres asumieron las labores de soldadura y empalme del puente.

En The Ladies’ Bridge, Wall explica que algunas de ellas trabajaban extensas horas y, algunas veces, tenían que protegerse de los bombardeos que amenazaban la ciudad.

Como pasó en otros trabajos, a las mujeres les ofrecieron contratos temporales, por lo que recibían mucho menos dinero que los hombres.

Pese a las exigencias del trabajo, según detalla el medio citado, las mujeres que asumieron labores en distintas industrias en la Segunda Guerra Mundial estaban orgullosas de su trabajo.

Por ello, tras la divulgación de las imágenes en 2015, el Historic England, (organismo encargado de la protección del patrimonio de Inglaterra), catalogó la obra arquitectónica con el grado II de protección, lo que significa que la estructura merece un mayor cuidado por su historia.

“Estos roles (de las mujeres) han sido históricamente pasados por alto, pero a medida que la investigación, comprensión y conciencia los revelan, se pueden iluminar muchas historias fascinantes e inspiradoras”, menciona Emily Gee de Historic England.