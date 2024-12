Durante este lunes se conoció sobre la detención del presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, quien fuera acribillado en plena vía pública en Manhattan, Nueva York. El hombre de 26 años fue identificado como Luigi Mangione.

La detención de Mangione se produjo en un McDonald’s de Altoona (Pensilvania), donde el sospechoso estaba comiendo y fue reconocido por un empleado que llamó a la Policía local.

“En este momento se cree que es nuestra persona de interés en el asesinato descarado y selectivo de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare el miércoles pasado en el centro de Manhattan”, indicó la comisaria de policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Por ahora, el sujeto no ha sido arrestado ni acusado en relación con el asesinato, pero en Altoona enfrentará cargos por posesión de armas.

No obstante, la Fiscalía del Distrito de Manhattan buscará extraditar al joven para que enfrente cargos en la Gran Manzana.

The NYPD just proved they have the resources to solve any murder by catching Luigi Mangione.

Interesting they only seem to care to deploy them when the victim is worth $50 Million. pic.twitter.com/KHoi1CItte

— Dean Withers (@itsdeaann) December 9, 2024