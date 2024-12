Un caso bastante delicado se ha dado en Reino Unido, donde un supuesto sanador, llamado Hogchi Xiao, fue condenado a 10 años de cárcel por el homicidio negligente de una paciente con Diabetes.

De acuerdo a The Guardian, en 2016 Xiao llevaba a cabo un curso de ‘Paida Lajin’ en la ciudad Wiltshire, en donde asistía a personas enfermas con terapias alternativas.

Lo cierto es que, ese año, el sujeto atendió a una persona de 71 años llamada Danielle Carr-Gomm, quien padecía de diabetes.

El archivo policial indica que Xiao indicó a la mujer que dejara su tratamiento médico, el cual reemplazó por una controvertida idea, llamada ‘terapia de cachetadas’.

A grandes rasgos, esto consistía en someter a la persona a recibir bofetadas por lapsos de tiempo, con el objetivo de liberar toxinas.

Danielle Carr-Gomm died in October 2016 while taking part in a therapy event, which saw patients being slapped or slapping themselves repeatedly. https://t.co/nMgQDHbar6

— ITV News (@itvnews) December 6, 2024