La empresaria inmobiliaria vietnamita Truong My Lan, de 68 años, perdió su apelación contra la sentencia de muerte dictada en su contra por el mayor fraude bancario de la historia.

Ahora enfrenta una carrera contrarreloj para reunir 9.000 millones de dólares, el 75% de lo defraudado, con la esperanza de que su condena sea conmutada por cadena perpetua, como permite la ley vietnamita.

Lan fue acusada de obtener préstamos y efectivo por 44.000 millones de dólares a lo largo de una década, utilizando una red de empresas ficticias vinculadas al Saigon Commercial Bank (SCB), del cual controlaba el 91% de las acciones.

Según la fiscalía, desvió 27.000 millones y malversó 12.000 millones, causando una crisis que obligó al gobierno a inyectar 24.000 millones de dólares para evitar el colapso del banco.

En abril de este año, fue sentenciada a muerte, un fallo ratificado este martes por el Tribunal Popular Superior de Ho Chi Minh. Durante la audiencia, Lan expresó vergüenza y lamentó ser una carga para el Estado, pero los fiscales consideraron que estas declaraciones no eran suficientes para justificar una reducción de su pena.

Vietnam court upholds death penalty for a property tycoon in a multi-billion dollar fraud case.

But court says Truong My Lan's life could still be spared if she pays back three quarters of the assets she embezzledhttps://t.co/lxdPnGmcK8 pic.twitter.com/X7chhfTBAv

— AFP News Agency (@AFP) December 3, 2024