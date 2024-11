Debido al Día Mundial de los Récord Guinness, la mujer más alta y la más baja del mundo se reunieron en Londres.

El pasado jueves 21 de noviembre se conmemoró el 70 aniversario de los Récord Guinness, una jornada dedicada a celebrar los logros más extraordinarios y únicos del planeta.

En ese contexto, existió un inédito encuentro entre, Rumeysa Gelgi y Jyoti Amge, la mujer más alta y la más baja del mundo, respectivamente, quienes se juntaron en Londres para compartir una taza de té.

Jyoti Amge, de 30 años, nació en India el 16 de diciembre de 1993, con una condición genética llamada acondroplasia.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, aquel es un trastorno genéticos poco frecuentes que causa problemas con el desarrollo de hueso, cartílago y tejido conectivo.

Aquella condición le otorgó a Jyoti el galardón como la mujer más baja del mundo, pues mide 62,8 centímetros.

La mujer, quien actualmente es actriz, trabajó en la serie American Horror Story: Freak Show, y participó en programas de Bollywood.

Aquellas instancias de su trabajo fueron fundamentales para promover la aceptación de la diversidad, pues la mujer logró sobreponerse a los prejuicios y convertirse en una figura pública muy respetada, según consigna La Nación.

Por su parte, Rumeysa Gelgi, nació en 1997 en Turquía, y debió enfrentar diversos desafíos desde su nacimiento debido al Síndrome de Weaver que padece, una condición genética que afecta el tejido conectivo y que contribuye a un crecimiento rápido y desmesurado.

A sus 27 años, Gelgi es abogada e investigadora, y ostenta el premio como la mujer más alta del mundo, ya que alcanza los 2 metros y 15 centímetros.

Tras completar su doctorado en ingeniería informática, utilizó sus plataformas para inspirar a otros, defendiendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

“Los iconos de los Récord Mundiales Guinness son aquellos poseedores de récords que verdaderamente encarnan el espíritu de GWR. Proceden de todos los ámbitos, desde la ciencia y la tecnología hasta el deporte, pasando por las artes y los medios de comunicación, y son también esos plusmarquistas entregados que vemos año tras año”, dijo Craig Glenday, editor jefe de Guinness World Records.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world's tallest woman, met Jyoti Amge, the world's shortest woman 🥰️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG

— Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024