La historia de la aviación comercial en el mundo está llena de anécdotas, pero ninguna tan asombrosa como la de Vesna Vulovic, azafata que en 1972 sobrevivió a una caída de más de 10.000 metros de altura tras un atentado a un avión de la compañía JAT Airways.

De acuerdo a la BBC, se trató del vuelo 367 de aquella aerolínea, el cual explotó a raíz de una bomba que había sido puesto en su interior.

El recorrido de la aeronave era entre Estocolmo (Suecia) y Belgrado (Serbia). Sin embargo, explotó justo en el límite entre la Alemania Democrática y Checoslovaquia (actual República Checa).

La caída fue brutal. De las 28 personas que estaban en el avión murieron 27, sólo Vulovic sobrevivió. La situación sigue siendo un completo enigma.

La azafata resultó con fracturas en piernas, columna vertebral, cráneo. Además sufrió una hemorragia cerebral.

“Estaba rota, y los médicos me volvieron a armar. Nadie esperaba que viviera tanto tiempo”, indicó en 2008 en una entrevista a The New York Times.

“Soy como un gato, he tenido nueve vidas. La gente siempre quiere sentarse a mi lado en el avión”, añadió.

On the 26th of January 1972, Vesna Vulović was a flight attendant onboard JAT Yugoslav Airlines Flight 367.The flight path, between Stockholm in Sweden and Belgrade in Serbia, took the aircraft over Czechoslovakia – now the Czech Republic – and that is where the plane exploded… pic.twitter.com/H51XNEZcYc

