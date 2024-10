Al escuchar historias sobre espías, lo primero que pensamos es en la CIA, la agencia norteamericana de inteligencia y la reconocida M16, su par en Reino Unido. Aunque ninguna se le equipara a las operaciones encubiertas hechas por el Mossad, la entidad que vela por la seguridad del Estado de Israel.

Esta agencia, que empezó a operar en diciembre de 1949, tuvo el encargo de coordinar las maniobras encubiertas en territorio extranjero, operando secretamente por 10 años.

Básicamente, como la institución “no existía” y no era reconocida por las autoridades, su presencia pasó inadvertida hasta la década de los 60 y 70, cuando el Mossad encabezó una serie de misiones secretas que le valieron la fama de ser una de las agencias más controvertidas, pero más eficaces del mundo.

La creación del Mossad

El nombre oficial del Mossad, es el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, y es uno de los tres servicios de inteligencia que mantiene resguardado a Israel para proteger la vida de los 9.662.000 israelíes. Fue creada en 1949, por el entonces primer ministro David Ben-Gurión.

No obstante, el “Instituto” como se le conoce al Mossad en Israel, destaca por tener contratado a 7.000 empleados hoy en día y un presupuesto anual de US$3.000 millones, consignó una nota de BBC Mundo.

Son estas características que la hace única en su funcionamiento, puesto que su especialidad, son las operaciones encubiertas. Cabe mencionar que el servicio está conformado por espías (katsas), en su mayoría exmilitares, que se infiltran en los países árabes y Europa bajo identidad falsa, y reciben información de los “entregadores” (sayanim), judíos colaboradores repartidos por el mundo, consigna el medio especializado en análisis internacional, El Orden Mundial.

“Actuamos siempre y donde sea necesario con valentía, sabiduría y determinación. Actuamos con ingenio y creatividad, de acuerdo con los valores del Mossad de integridad, secreto y sentido de la vocación nacional”, expresó en una carta en el sitio web de la agencia, David Barnea, quien dirige la oficina desde 2021.

Y pese a actuar clandestinamente en sus primeros años, el Mossad hizo su primera aparición pública en 1960, al capturar a Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS y uno de los responsables del genocidio a la población judía entre los años 1941 a 1945.

La Operación Garibaldi

Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, los agentes encubiertos del Mossad, llevaron a cabo el secuestro del exlíder nazi Adolf Eichmann que se había fugado a Argentina.

Bajo el nombre de Ricardo Klement, el hombre se había radicado en los años 50, en el país trasandino. Hasta que en 1957, un sobreviviente en un campo de concentración, lo reconoció e hizo la denuncia ante las autoridades israelíes, recoge una publicación de Infobae.

Aunque las pesquisas duraron varios años, debido a que el ex teniente coronel de las SS, cambiaba de domicilio continuamente, la operación bautizada como Garibaldi -porque Eichmann vivía junto a su familia en la calle de ese nombre-, sería su última morada en Argentina.

Los agentes del Mossad lograron apresarlo el 11 de mayo de 1960, en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

Este evento sería el primer golpe de la agencia, al secuestrar a uno de los responsables de la “Solución final”, el asesinato en masa de miles de hombres, mujeres y niños judíos.

Nueve meses después, Eichmann fue acusado por un tribunal del distrito de Jerusalén, por quince delitos, entre ellos, crímenes contra el pueblo judío y de guerra, durante el período del régimen nazi.

No obstante, durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, el nombre del Mossad volvería a la palestra.

La toma de rehenes que desató la furia del Mossad

Los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, son recordados por ser los más funestos de la historia, cuando el 5 de septiembre de ese año, un comando de ocho palestinos pertenecientes al grupo terrorista Septiembre Negro se infiltró en la villa olímpica, y mató a dos atletas israelíes y tomó como rehenes a nueve deportistas.

Vestidos de atletas, los terroristas accedieron al pabellón de la delegación masculina israelí, recogió Radio Francia Internacional.

Así las cosas, el comando exigía la liberación de 230 prisioneros palestinos detenidos en Israel. Finalmente, durante aquella jornada, los terroristas negociaron su traslado a la base aérea de Fürstenfeldbruck, pero una acción descoordinada de la policía alemana, acabó con la vida de 11 atletas israelíes y cinco miembros del comando palestino.

Desde aquel momento, el gobierno israelí creó el denominado “Comité X”, para liquidar selectivamente a “los líderes, miembros e ideólogos” de Septiembre Negro, indicó una publicación de The Objetive.

No se sabe con certeza, pero probablemente la venganza hacia los integrantes del grupo pudo durar más de 20 años.

“Buscar y liquidar” a los responsables

La acción de Septiembre Negro, hizo que el gobierno de Israel liderado por Golda Meir, ordenara “buscar y liquidar” a los miembros de la organización palestina, contó el periodista de la BBC, Fergal Keane en un podcast sobre el Mossad, citó BBC Mundo.

Por este motivo, la agencia israelí persiguió a los cómplices de la toma de rehenes, mediante la Operación Cólera de Dios, aunque sin distinguir a los responsables de los inocentes.

El comando israelí liderado por el exsoldado Mike Harari, tuvo en la mira al jefe de la organización político-militar palestina “Fatah”, Ali Hassan Salameh -acusado de planificar la masacre-, aunque los agentes de el Mossad, finalmente erraron el objetivo, tras matar erróneamente a un camarero marroquí.

Ronald Bergman, experto en el Mossad y autor del libro “La guerra secreta con Irán”, afirmó a CNN, que la implacable “caza” de los agentes del servicio se debe a que “a lo largo de los años, el Mossad se ganó una reputación de ser una agencia de inteligencia eficiente y despiadada con, cito, licencia para matar”.

Los daños “colaterales” del Mossad

A lo largo de los años, las operaciones encubiertas del Mossad, han sido blanco de especulaciones.

Ya sea en los años 70 o en pleno 2024, los operativos del servicio israelí causan impacto por sus sofisticados operativos.

“Todo lo que hacía el Mossad se hacía en silencio, nadie lo sabía. Era una época totalmente diferente. Simplemente, no se mencionaba al Mossad”, afirmó Yossi Alpher, un exagente que participó en numerosos operativos en la década de los 70.

“Cuando me incorporé, tenías que conocer a alguien para que te contrataran. Ahora, hay un sitio web”, detalló al diario británico The Guardian.

Asimismo, el diario estadounidense The New York Times afirmó, que el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, que murió en julio pasado, fue causado por una bomba que los israelíes colocaron dos meses antes en la pieza de una casa huéspedes del gobierno iraní, recogió Ex Ante.

Es precisamente esta planificación milimétrica, vista también durante la ejecución de Mohsen Fakhrizadeh, el principal científico nuclear de Irán, que murió en 2020, por los disparos de una arma robótica, que pone de manifiesto la acción implacable de la agencia israelí.

De acuerdo con David Barnea, según declaraciones recogidas por The New York Times, cada vez que Israel se vea bajo amenaza, la solución será una sola: “Tomará tiempo, como sucedió después de la masacre de Munich, pero nuestras manos los atraparán donde quiera que estén”.