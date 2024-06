“Hay casos del pasado, de la infancia, que se convierten en infiernos”, así comenzó relatando su historia de abuso infantil la ex figura de Morandé Con Compañía, Luky Buzzio.

En su podcast Historias Asombrosas, el actor contó que su decisión de relatar este caso de abuso, tenía como fin ayudar a otras personas a abrirse sobre su propia historia.

“Es como un fuego que no te deja vivir (…) siempre sentirás esa piedrita, esa maldita piedrita en el zapato, que te jode y te jode, que quieres caminar y te jode, pero no la encuentras, no la puedes sacar. Y te jode el resto de tu vida haber tenido un problema de tu infancia“, agregó.

Tras ello, relató su propio caso: “Te manda a la mierda tu futuro, te caga tu futuro (…) Más o menos tenía yo 5 o 6 años, mi hermano me llevaba… esto sucedió con un supuesto primo, era el hijo de la hermana de mi abuela, no sé qué carajo de familia es y no me interesa tampoco”, contó con rabia.

“Jorge Ortiz”, agregó revelando el nombre de su agresor. “Él nos llevaba cuando íbamos a visitarlo, nos llevaba a jugar y nos llevaba abajo de la cama y hacia sus malabares, esa astucia que tiene esta gente enferma, sus malabares nefastos con nosotros”, sumó.

Tras ello, Luky Buzzio admitió que jamás le contó del abuso a su mamá, probablemente por medio, confesó; sin embargo, su hermano, quien lo acompañaba, se lo dijo cuando eran adultos.

Esta agresión, según contó el actor, impactó fuertemente su vida, pues aseguró que creció con traumas: “Siempre te queda esa cosita, esa mierda de abuso” (sic).

“Dos veces al día lloro”

El actor también confesó en el podcast que en su adultez también vivió otros tipos de agresiones verbales en una relación, la cual afectó su relación con sus hijas en la infancia.

“Fueron como abusos y acosos verbales (…) con mis hijas, con las mellizas, en Chile. Cuando ellas eran pequeñas, entre 2 a 5 años, uno empieza a disfrutar esa etapa donde los niños juegan, esa etapa de inocencia y viven los papás con los hijos, ese apego (pero) yo nunca lo logré disfrutar“, admitió.

“Me hubiera encantado poder bañarme con mis hijas, me daba vergüenza ver a mis hijas desnudas, eso es un trauma que me cagó este hijo de mil…, no pude hacerlo como lo hacen muchos padres“, continuó.

A lo que agregó: “O dormir una siestita con mis hijas, tampoco pude hacerlo. Tuve una muy mala experiencia con una mujer adulta que vivía conmigo en ese techo, me decía ‘qué raro que un padre quiera bañar a sus hijas’. Yo venía cagado de la cabeza y me cagó más todavía (sic)”.

“Un día durmiendo con Juliana, se me acercó y me dijo ‘qué raro que duermas con tus hijas. No me gusta esto"”, reveló Luky Buzzio sobre su relación.

Esto siguió afectando a su relación y a sí mismo: “Dos veces al día lloro, gracias a Dios, porque me desahogo”, confesó.