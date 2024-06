"Qué grande que sos": Stefan Kramer sacó risas con nueva imitación donde personificó a Lionel Messi

Stefan Kramer añadió un nuevo personaje a su repertorio de imitaciones y ahora sorprendió con la personificación de nada más y nada menos que el argentino Lionel Messi, a quien presentó por primera vez en su canal de YouTube.

Fue a través de su podcast que el comediante apareció interpretando al futbolista, para el que utilizó prótesis de orejas, maquillaje y la emblemática camiseta de la selección argentina.

Durante el programa, donde lo acompañaron Gabriel Labraña, Claudio Borghi y Juvenal Olmos, “Messi”, habló sobre su equipo, la Copa América, su familia y además manifestó su apoyo a La Roja.

Kramer bromeó con que Messi es fan de La Roja

De hecho, bromeó con el pasado triunfo de Chile cuando ganó la Copa América en finales con Argentina en dos ocasiones.

“Lo comenté, lo dije, se lo dije a Ota, a Nahuel, que cuando nos ganó Chile dije ‘esto no es para mí’, no se me dio. De ahí que Chile se convirtió en mi maestro“, señaló.

“No lo vendí, lo sufrí mucho, nos trataron muy mal, iba a Argentina y me decían otras cosas: ‘Di Caprio ganó un Oscar antes que vos el Mundial’”, bromeó el imitador.

Tras su nueva personificación, Kramer recibió una ola de mensajes de apoyo en redes: “qué manera de reír”, “qué grande que sos”, “es igualito”, fueron algunos de los comentarios.