El rapero estadounidense Snoop Dogg fue uno de los invitados estelares de la reciente fecha del U.S. Olympic Track and Field Trials, el campeonado estadounidense de atletismo que define a los clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Allí, en el estadio Hayward Field de Eugene (Oregon, EE.UU), el cantante sorprendió a todos al inscribirse en una carrera de exhibición de 200 metros planos, una de las pruebas estrella del atletismo olímpico.

Snoop Dogg had to check out his speed at Hayward Field during #TrackFieldTrials24! 🔥 pic.twitter.com/WhvaNIaxKo

— NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) June 23, 2024