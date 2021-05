Durante más de setenta años, una solitaria torre de iglesia que se elevaba en medio de un lago parecía ser todo lo que quedaba del pueblo italiano de Curon. En 1950, el pueblo italiano fue inundado para fusionar dos lagos adyacentes y hacer sitio para una central eléctrica.

Esta extraña visión se hizo popular entre los turistas que buscaban crear posts inusuales en Instagram, e incluso dio lugar a la novela de 2018 Resto Qui (Me quedo aquí), de Marco Balzano, así como al thriller de Netflix Curon (2020).

Ahora, el antiguo pueblo, situado a pocos kilómetros de las fronteras de Austria y Suiza, en el sur de los Alpes, empieza ha empezado a resurgir. El mes pasado, el Estado empezó a vaciar el embalse para reparar una central hidroeléctrica cercana, dejando al descubierto poco a poco el pueblo abandonado que hay debajo.

No obstante, en un par de semanas Curon volverá a sumergirse, ya que la compañía eléctrica propietaria de la presa rellenará lentamente el lago.

Curon the lost village in South Tyrol, emerges from lake Resia since 1950.

An extraordinary Event!#curon #resia #lagodiresia #lakeresia #southtyrol #bbc #cbs pic.twitter.com/CWG4nDBbMt

— Louise DM 🇮🇹 🌋 (@AvventuraL) May 20, 2021