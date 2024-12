🔴 UNA MUJER DEJÓ ENCERRADO A SU PERRO EN EL AUTO Y AL VOLVER LO ENCONTRÓ MUERTO 🚗 El animal fue hallado sin vida dentro de un Peugeot 208 gris en calle Corrientes al 600 este martes. Vecinos indicaron que el perro estuvo encerrado desde la mañana. 👮‍♂️ La policía arribó al lugar y decidió no romper el vidrio ya que “se podía ver a simple vista que el perro estaba sin vida”, según explicó un efectivo. 😢 La dueña del auto regresó por la tarde, se encontró con el trágico escenario y se descompensó. No pudo brindar explicaciones y se retiró del lugar. 🐶 Testigos aseguraron que el animal estuvo horas intentando salir. Una vecina lamentó: “Saltaba desesperado. Me extraña que nadie llamara antes a la policía”. 📢 Desde Protectora Rosario afirmaron que harán una denuncia por maltrato animal. “Se podría haber roto el vidrio y salvarle la vida”, señaló una representante.

♬ sonido original – rosario3.com