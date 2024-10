Durante el pasado viernes se conoció sobre el revés judicial que tuvo la astróloga Consuelo Ulloa, conocida en redes sociales como ‘Miau’ Astral, luego que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso del músico Sergio Infante, prohibiendole referirse a él en redes sociales y públicamente.

La astróloga se refirió a este tema en una extensa publicación en sus redes sociales, donde aseguró que acatará el fallo.

“Esto es algo que nunca volvió a suceder, incluyendo aquellas declaraciones que pudieron ser interpretadas como abusivas. Lo que yo publiqué corresponde a hechos que me narraron otras mujeres respecto al actuar irresponsable de quién me denunció”, indicó.

“No obstante, el fallo no habla del acoso que he recibido yo luego de este escándalo; de las notas de prensa donde se me ha denigrado o caricaturizado, ni menciona las groserías que he recibido en mis redes sociales, incluyendo acoso sexual. Todas ellas son públicas y pudieron haber sido vistas en ocasión de este proceso”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que “dará por cerrada” aquella serie de hechos”, que habrían ocurrido a fines de 2023, tras algunas citas que tuvo con el músico, luego de haberse conocido en una aplicación.

Dichos de Miau Astral

“Es lo que nos ocurre a las mujeres cuando denunciamos, cuando nos atrevemos a hablar de las violencias que los hombres ejercen en contra de nosotras. Pero respeto a la justicia y las instituciones, y por tanto acataré el fallo sin apelar. No me interesa seguir dándole vueltas a una relación de pareja que está superada en mi vida”, indicó.

“Si bien sostengo que el daño que se me ha causado ha sido mayor, quiero cerrar este capítulo doloroso en mi vida, y seguir adelante. Soy hija de la educación pública, estudié sociología en la Universidad Católica gracias a mi esfuerzo y tesón, y esta seguirá siendo la energía de mi vida. Seguiré con mi trabajo de astróloga, tarotista y ayudando a las personas que requieren consejo en esos temas”, cerró.

Hay que señalar que la decisión del tribunal de alzada había sido celebrada por Infante durante la pasada jornada.

“La corte falló a mi favor en el recurso de protección que interpuse contra la peor persona que me he cruzado en la vida. Se comprobó que este personaje vulneró mis derechos de manera sistemática durante meses, a punta de violencia, manipulación y mentiras”, escribió en redes sociales.