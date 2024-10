Consuelo Ulloa, conocida por su nombre de astróloga como Miau Astral, tuvo una derrota en tribunales. Esto luego que la Novena Sala de la Corte de Apelaciones acogiera el recuerdo de protección interpuesto por el músico Sergio Infante.

Fue el propio Infante quien, en redes sociales, reveló esto. “Se comprobó que este personaje vulneró mis derechos de manera sistemática durante meses, a punta de violencia, manipulación y mentiras”, expuso.

De esta forma, el tribunal de alzada prohibió a la astróloga realizar declaraciones públicas (redes sociales) sobre Infante, enviar mails, además de efectuar las denominadas ‘funas’.

“Los actos (…) han afectado y perturbado la integridad síquica y la honra del recurrente, afectándose de paso su buen nombre y su imagen, derechos consagrados en la Constitución”, indicó el fallo.

Ulloa e Infante se habían conocido a fines de 2023 en una popular aplicación de citas.

Ambos tuvieron algunas citas, tras lo cual el músico habría decidido cortar el vínculo.

Fue tras eso que la mujer habría iniciado una serie de arremetidas, por medio de mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales.

Miau Astral y Sergio Infante

De hecho, el propio Infante relató a Radio Bío Bío parte de lo que habría vivido en ese entonces.

“Lo que pasó es que, la última vez que la vi, ella me llevó a la pieza, me sentó en una silla, me puso unas piedras en el cuerpo, tocó un tambor y cantó en una lengua que no conozco”, indicó en ese entonces.

“Después de eso, después de la última vez que la vi, hablamos unos días más, casi una semana, por redes sociales, y la boquee de redes. Después empezó mandándome SMS, videos porno, decía que quería estar conmigo. Un par de semanas después se consiguió mi correo”, continuó.

“El 11 de diciembre me hizo una funa pública en sus redes, donde invitó a la gente a no trabajar conmigo, que yo había sido candidato a diputado por la Lista del Pueblo, lo que es falso”, siguió.

“Estuvo todo diciembre escribiendo sistemáticamente todos los días. Le respondió comentarios a apoderados del colegio de mi hijo, le escribió a mi hermana, a tíos, a tías, a primos y primas”, sostuvo.

“Les decía el mismo mensaje, que yo era drogadicto, peligroso para mis hijos, maltratador de mujeres, o que era nefasto ser humano”, concluyó.

Ganamos! La corte falló a mi favor en el recurso de protección que interpuse contra la peor persona que me he cruzado en la vida. Se comprobó que este personaje vulneró mis derechos de manera sistemática durante meses, a punta de violencia, manipulación y mentiras. Salud! pic.twitter.com/zKQ4P0EVPB — Sergio Infante (@infantesergiocl) October 11, 2024

En su defensa, ‘Miau Astral’ aseguró que, a fines de 2023, atravesaba por un complejo momento emocional. A lo que sumaba que incluso estaba pensando en radicarse en otro país.

“Se encontraba en un proceso de duelo por la pérdida de su mejor amiga, y que el señor Infante se presentó inicialmente con la intención de cuidarla y sostenerla”, expresó en la oportunidad

“Sin embargo, aduce que posteriormente el recurrente se desentendió de sus dichos y compromisos, lo que generó en la recurrida una crisis siquiátrica agravó su cuadro emocional”, finalizó.

Ulloa no se ha pronunciado sobre este fallo en sus redes sociales.