En Chile, el 75% de las personas trabajadoras no ejerce la profesión que soñaba en su niñez, posicionándose como el segundo país de la región con el mayor porcentaje de talentos desempeñándose en campos distintos a sus sueños. Un 55% se siente frustrado por no haber alcanzado sus metas laborales, y el 84% cambiaría su ocupación actual por la soñada. Según el estudio de Laborum, el 76% de los trabajadores chilenos no está satisfecho con su empleo actual. Además, un informe previo destaca que más de un millón de profesionales en Chile trabajan en áreas no relacionadas con sus estudios, con un subempleo profesional del 40.5%.