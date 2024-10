Un nuevo ataque de cocodrilo se registró en Asia. Esta vez la víctima fue una niña de seis años llamada Cecelia Julán Intik.

De acuerdo al medio inglés Mirror, la pequeña había desaparecido el pasado 25 de septiembre, mientras se encontraba cerca del río Sungai Tatau.

Durante los últimos días la policía y vecinos del lugar habían llevado a cabo su búsqueda. Esta dio resultado el pasado domingo, cuando se descubrió a un cocodrilo que tenía restos de sangre en su hocico.

El animal fue cazado con la ayuda de expertos de una compañía llamada Sarawak Forestry Company, que debieron utilizar grúas y un remolcador.

Tras ser abatido, el animal fue abierto por personal de seguridad, que descubrieron restos humanos.

4 teeth found in a crocodile in Malaysia

There has been a report where four teeth were discovered in a crocodile, which was part of an operation conducted by the Sarawak Forestry Corporation (SFC) following the disappearance of a six-year-old girl named Cecelia Julan Intik.… pic.twitter.com/5MMJDltW8A

— Jia Yu (@Jiayusgrok) September 29, 2024