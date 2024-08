La modelo estadounidense, Gigi Hadid, indicó en redes sociales que padece una enfermedad autoinmune, luego de que fuera criticada por su actual estado físico.

Fue a través de la red social X, que la modelo mostró su malestar y explicó que padece tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune.

En la publicación que compartió, y posteriormente, eliminó del sitio, manifestó su diagnóstico, el cual presenta desde los 17 años, antes de que iniciara su carrera en el modelaje.

A ello sumó que antes de ser diagnosticada, su cuerpo mostraba síntomas como retención de líquidos e inflamación, lo cual provocaba, que la consideraran, “demasiado grande”, para el mundo de la moda, según detalla La Nación.

Enfermedad autoinmune de Gigi Hadid

“Para aquellos que están tan decididos a explicar por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando comencé a los 17 años todavía no me habían diagnosticado la enfermedad de Hashimoto”, escribió la modelo.

Sumado a ello, Gigi, quien actualmente tiene 29 años, aseguró que “el estrés y los viajes excesivos también pueden afectarme, siempre he comido lo mismo, pero mi cuerpo lo maneja de manera diferente ahora que mi salud está mejor”.

Respecto a su estado físico y su delgadez, situación por la que fue criticada, la modelo explicó que trata de un mejor manejo de su enfermedad.

“Puede que sea ‘demasiado flaca’ para ti. Honestamente, no es lo que quiero ser, pero me siento más saludable internamente y sigo aprendiendo y creciendo con mi cuerpo todos los días, como todos”, enfatizó.

Por otra parte, negó las acusaciones de internautas que manifestaban que su estado se debía a un posible consumo de drogas.

“No es para juzgar a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejen de ponerme en esa caja solo porque no entienden la forma en que mi cuerpo ha madurado”, detalló.

Por último, concluyó su publicación, enviando un mensaje a los responsables de las críticas. “Usa tu energía para apoyar a aquellos que admiras en lugar de ser cruel con ellos”, concluyó.

Cabe destacar en el 2018, la modelo ya habría dado respuesta a las críticas sobre su aspecto físico. Publicación que hacía énfasis igualmente sobre su delgadez, según indica el medio BBC.