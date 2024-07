Medios en Estados Unidos informaron sobre el caso de Jennifer Lee Wilson, mujer que es acusada de homicidio involuntario por la muerte de su hijastro de 10 años.

Los informes del caso indican que la mujer, de 153 kilos, se habría sentado encima del pequeño, provocándole una asfixia.

De acuerdo a revista People, el hecho ocurrió en South Bend, cuando Lee Wilson se encontraba al cuidado del niño.

Preliminarmente se conoció que la mujer llevó a cabo la acción en el sillón del hogar, para evitar que el niño escapara hasta la casa de un vecino.

Su hijastro habría emitido varios gritos en el lugar, pero estos no fueron atendidos por Jennifer, quien incluso se puso en contacto con un asistente social.

A 340-pound Indiana woman was charged with reckless homicide this week after she allegedly suffocated her 10-year-old foster son when she sat on him for several minutes, according to police.

