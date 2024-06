La tarde de este lunes, Tonka Tomicic hizo uso de sus redes sociales para referirse al Caso Relojes, luego de haberse presentado durante esta misma jornada en la Fiscalía de Pudahuel para declarar como imputada.

Cabe recordar que su expareja, Marco Antonio López, también conocido como “Parived”, está siendo investigado por asociación ilícita, receptación aduanera, receptación de especies y delitos tributarios.

En la reformalización de Parived, se indicó que las especies adquiridas por él habían sido pagadas con cheques de la animadora.

Tonka Tomicic se sincera en redes tras declaración en Caso Relojes

“Hoy renuncié a mi derecho a guardar silencio y presté declaración en la causa que lleva la Fiscalía Local de Pudahuel, cuya existencia es de público conocimiento. Tras años de investigación, esta es la primera vez que se requiere mi declaración“, publicó Tonka en su perfil oficial de Instagram.

La animadora agregó que pensaba no referirse al tema para “no inmiscuirse en la investigación”, sin embargo, debido a que la diligencia ha sido informada por la prensa, consideró importante “reiterar que tengo toda la voluntad de colaborar con la investigación con transparencia, como he actuado toda mi vida“.

“Por eso, autoricé la apertura de mis cuentas corrientes para el total esclarecimiento de los hechos. No he sido formalizada como otras personas en esta causa, entre ellos, mi ex marido”, continuó el rostro televisivo.

En su declaración pública, Tomicic añadió que seguirá colaborando con la investigación ya que “quiero y necesito que esto se aclare lo antes posible para poder retomar mi vida”.

Tonka finalizó su mensaje diciendo que confiaba en el trabajo del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia.