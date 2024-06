El chef español, Sergi Arola, estuvo junto a su colega y amigo Yann Yvin en el programa “Sin Culpa“, conducido por Fran Sfeir.

En el espacio de conversación, el cocinero contó una anécdota que dejó en evidencia el gran lazo de amistad que lo une al francés.

“Yo con Yann tengo una deuda de por vida“, comenzó relatando Arola. “En plena pandemia, cuando yo quería regresar aquí (a Chile) con mi Fran (su pareja), era imposible entrar”, continuó Sergi.

Sergi Arola por gran favor de Yann Yvin

El chef detalló que en aquel entonces, su relación era aún informal (un “pololeo”), y, obviamente, “no había salvoconducto para pololos”.

“Yo tenía que venir a trabajar para la tele y la tele me decía ‘bueno, si tienes un contrato y estás aquí, te fichamos. Si no tienes contrato, no te fichamos’“, detalló el español.

Sergi le habló de tal situación a su amigo, quien le ofreció ayuda y una solución al problema para que así pudiera volver a Chile.

“Yann me contrató con su empresa. Así que regresé gracias a Yann”, reveló Arola. El cocinero agregó que con Yvin siempre han sido muy amigos, a pesar de que cuando se lo presentaron, le habían advertido del “mal carácter” de Yvin.

Los profesionales agregaron que, de haberse conocido más jóvenes, probablemente habrían sido socios en un restaurante atendido y gestionado por ambos.