Este martes, un grupo de activistas vandalizó el primer retrato oficial del rey Carlos III. La obra de arte era exhibida en la galería Philip Mould, ubicada en el centro de Londres, Reino Unido.

De acuerdo con CNN, los responsables del hecho fueron integrantes de la agrupación “Animal Rising”, quienes cubrieron el rostro del monarca británico con la cabeza del personaje “Wallace”, de la popular serie animada Wallace y Gromit.

La organización animalista compartió en sus redes sociales un video del momento en que vandalizaron el controversial retrato del soberano europeo. En el registro se observa a dos activistas usar rodillos para pegar los carteles sobre la costosa pintura.

Sumado al rostro del personaje animado sobre la cabeza de rey Carlos III, los manifestantes pegaron un segundo cartel de un globo de texto con la frase: “Nada de queso, Gromit, mira toda esta crueldad en las granjas de la RSCPA”.

La intervención de la agrupación animalista buscaba visibilizar el maltrato que reciben los animales en las cerca de 45 granjas certificadas por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSCPA), asegurando que dicha entidad encubre “la crueldad a escala industrial”.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily

‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB

